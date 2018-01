Tim Henman impede bi de Vinciguerra O inglês Tim Henman venceu Andreas Vinciguerra por 2 sets a 0, neste domingo, frustrando a tentativa do tenista sueco conquistar o bicampeonato do Torneio de Copenhague. Henman garantiu o título da competição dinamarquesa com parciais de 6-3 e 6-4. Foi o sétimo título da carreira de Henman, que este ano foi derrotado por Patrick Rafter na final do Aberto da Austrália.