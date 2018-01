Time da Davis treina completo em Bogotá A equipe brasileira já está treinando completa em Bogotá, onde enfrenta a Colômbia, a partir de sexta-feira, pela Copa Davis. O último a chegar foi Ricardo Mello, justamente o melhor tenista do País em atividade, que estava disputando o Torneio de Acapulco, no México. Além de Ricardo Mello, Fernando Meligeni, o novo capitão da equipe brasileira, conta com Flávio Saretta, André Sá, Bruno Soares e Thiago Alves para o confronto com a Colômbia. ?Foi muito bom esse primeiro treino, está todo mundo com ótimo astral e sentindo muito bem a bola. Estou feliz com o nosso começo aqui na Colômbia?, disse Meligeni. Por conta do boicote dos principais jogadores no ano passado, em represália à antiga diretoria da CBT, o Brasil acabou caindo para a terceira divisão da Davis. Agora, com o grupo completo - Guga, ainda em recuperação da cirurgia no quadril, é exceção -, a equipe brasileira espera começar a caminhada de volta à elite do tênis mundial.