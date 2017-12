Times já treinam para final da Davis As equipes da Austrália e da França já estão treinando na quadra de grama, montada sobre cimento, no Melbourne Park, a Rod Laver Arena, o mesmo local onde é jogado anualmente o Aberto da Austrália. Os principais tenistas dos dois países se preparam para a decisão do título da Copa Davis, que acontece no próximo fim de semana. Ao contrário do que se esperava, a superfície é de grama natural. Veio plantada em caixas de madeira e colocada sobre o piso artificial de rebound ace na quadra. Com a necessidade de se regar bastante e também por causa de fortes chuvas, o time francês estranhou um pouco o que viu, com o piso relativamente lento. Mas os australianos esperam que o piso chegue ao ponto certo até sexta-feira, quando começa o confronto. Na Davis, o país que tem o mando do jogo tem como regalia escolher o tipo de quadra em que será realizado o confronto. E os australianos construíram este verdadeiro alçapão para pegar os franceses no próximo fim de semana.