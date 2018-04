Tipsarevic vence japonês e vai à final em Delray Beach Sexto cabeça de chave do Torneio de Delray Beach, o sérvio Janko Tipsarevic garantiu vaga na decisão do ATP 250 norte-americano, neste sábado, ao vencer o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 0, com duplo 6/4.