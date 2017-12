Título coloca Mauresmo em 3º lugar Campeã do Masters Feminino de Tênis, após derrotar sua compatriota Mary Pierce no domingo, em Los Angeles, a francesa Amelie Mauresmo ganhou uma posição no ranking da WTA, passando para o terceiro lugar. Apesar de ter sido eliminada na semifinal do torneio que reuniu as 8 melhores da temporada, a norte-americana Lindsay Davenport terminou o ano como número 1 do mundo, na frente da belga Kim Clijsters. Mesmo tendo chegado à final, com uma campanha brilhante no Masters de Los Angeles, Mary Pierce não conseguiu ultrapassar a russa Maria Sharapova e terminou a temporada em 5º lugar no ranking mundial.