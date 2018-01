Título em Miami deixa Serena perto de voltar ao top 10 A norte-americana Serena Williams subiu sete posições no ranking da WTA com a conquista do Torneio de Miami, neste final de semana, e ficou muito perto de voltar a figurar entre as 10 primeiras colocadas da lista: está em 11.º, com 1.769 pontos, 78 a menos que a russa Anna Chakvetadze, que figura pela segunda vez no top 10 depois de chegar às semifinais da competição. O título em Miami, com vitórias sobre a número 1 do mundo, a belga Justine Henin, na final, e a número 2, Maria Sharapova, nas oitavas-de-final, ratifica a volta de Serena à elite, depois do título do Aberto da Austrália. Ela começou o ano em 81.º lugar na lista da WTA. Apesar do vice, Henin ampliou para mais de 600 pontos sua vantagem sobre Sharapova, que havia sido vice-campeã no ano passado. Svetlana Kuznetsova, campeã em 2006, também foi eliminada nas oitavas e caiu duas posições, do terceiro para o quinto lugar. A melhor brasileira do ranking da WTA é Jenifer Widjaja, que está na 196.ª colocação, com 140,5 pontos.