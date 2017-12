Título em Paris leva Costa ao 2º lugar A conquista inédita do título de Roland Garros levou o espanhol Albert Costa ao segundo lugar na Corrida dos Campeões, o ranking do tênis que leva em consideração apenas os resultados da temporada. Com a vitória sobre o compatriota Juan Carlos Ferrero na final do Grand Slam francês, no domingo, Costa chegou aos 340 pontos, subiu 12 posições e está atrás apenas do russo Marat Safin, que tem 390 após ser eliminado nas semifinais em Paris. Ao contrário da lista de entradas, em que teve uma queda de nove posições, o brasileiro Gustavo Kuerten subiu no ranking da Corrida dos Campeões. Ao chegar às oitavas-de-final em Rolanda Garros, Guga passou do 69º para o 54º lugar, com 72 pontos ganhos. Entre os demais brasileiros na Corrida dos Campeões, Fernando Meligeni está em 50º lugar, Flávio Saretta é o 84º, André Sá ocupa a 86ª posição e Alexandre Simoni passou para a 137ª colocação. Corrida dos Campeões: 1º Marat Safin (RUS) - 390 pontos 2º Albert Costa (ESP) - 340 3º Andre Agassi (EUA) - 325 4º Roger Federer (SUI) - 300 5º Thomas Johansson (SUE) - 293 6º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 250 7º Tommy Haas (ALE) - 273 8º Lleyton Hewitt (AUS) - 271 9º Tim Hernman (ING) - 257 10º Jiri Nowak (RCH) - 254