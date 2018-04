Título em Roma tira Nadal da rota de favoritos em Roland Garros

SÃO PAULO - A conquista no Masters 1000 de Roma neste domingo rendeu a Rafael Nadal a volta ao grupo dos quatro melhores do mundo, o que interfere diretamente no chaveamento para Roland Garros, que começa no próximo domingo, 26 de maio. Na atualização do ranking desta segunda-feira, o espanhol deixará para trás o compatriota David Ferrer, semifinalista na Itália em 2012, mas que caiu nas quartas este ano diante do próprio Nadal, que conseguiu defender seu título do ano passado.

O heptacampeão do Grand Slam francês só poderá enfrentar agora os rivais Novak Djokovic, Andy Murray ou Roger Federer nas semifinais de Paris. Caso permanecesse como cabeça de chave número 5, um desses encontros poderia acontecer já nas quartas de final da competição. A possibilidade de um encontro precoce com um dos três primeiros colocados foi um atrativo a mais durante os Masters 1000 do primeiro semestre, mas apenas se consumou em Indian Wells contra Roger Federer, mesmo adversário da final de Roma neste domingo.

BRASILEIROS

Os brasileiros João Souza, o Feijão, Thiago Alves e Guilherme Clezar disputam a partir desta terça-feira, o torneio qualificatório de Roland Garros. Os três tentam se juntar a Thomaz Bellucci e Rogério Dutra da Silva, que já estão garantidos na chave principal. Bellucci e Feijão também estão na chave de duplas, juntamente com Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá. Outra tenista que disputa vaga no torneio é Teliana Pereira. Ela tenta quebrar tabu de 20 anos sem uma brasileira na chave feminina de um Grand Slam. A última foi Andrea Vieira, que disputou o US Open de 1993.