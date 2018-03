Título faz Djokovic se aproximar de Nadal em ranking

O título do Masters Series de Roma deixou o sérvio Novak Djokovic mais próximo do espanhol Rafael Nadal na briga pela segunda posição do ranking da ATP. Na lista divulgada nesta segunda-feira, a diferença entre os dois tenistas caiu para 310 pontos - 5.435 de Nadal contra 5.125 de Djokovic. Roger Federer lidera com 6.825. A diminuição da diferença é conseqüência direta dos resultados da última semana, no Foro Itálico. Nadal, que defendia pontos do título de 2007, caiu logo na estréia, diante do compatriota Juan Carlos Ferreiro. Djokovic, que cai nas quartas-de-final no ano passado, defendeu os pontos e ainda conquistou o título. Com isso, a diferença caiu 870 pontos em apenas uma semana. A única mudança de posição nos dez primeiros colocados foi protagonizada pelo suíço Stanislas Wawrinka, que foi finalista do Masters Series de Roma. Com uma campanha surpreendente, que inclui vitórias sobre três tenistas que já foram líderes do ranking - Marat Safin, Juan Carlos Ferrero e Andy Roddick -, Wawrinka atingiu a décima posição, a melhor da carreira. A lista divulgada nesta segunda-feira também mostra a consolidação do brasileiro Thomaz Bellucci entre os 100 primeiros do ranking. Depois de aparecer no grupo pela primeira vez na semana passada, o paulista ganhou 19 posições e agora é o 81º, com 504 pontos. Bellucci vem de três títulos consecutivos em torneios da série challenger - Florianópolis, Túnis e Rabat. O primeiro colocado do País na lista também subiu. Marcos Daniel ocupa a 74ª posição, com 517 pontos, e alcançou o melhor ranking de sua carreira. O tenista gaúcho tem vaga garantida na chave principal de Roland Garros. Bellucci terá de disputar o qualifying, onde deve ser cabeça-de-chave. Ambos estão próximos de conquistar vagas na Olimpíada. Ranking da ATP, 12/05: 1.º - Roger Federer (SUI), 6.825 2.º - Rafael Nadal (ESP), 5.435 3.º - Novak Djokovic (SER), 5.125 4.º - Nikolay Davydenko (RUS), 3.290 5.º - David Ferrer (ESP), 2.780 6.º - Andy Roddick (EUA), 2.410 7.º - David Nalbandian (ARG), 2.115 8.º - James Blake (EUA), 2.055 9.º - Richard Gasquet (FRA), 1.660 10.º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.545 74.º - Marcos Daniel (BRA), 517 81.º - Thomaz Bellucci (BRA), 504 183.º - Franco Ferreiro (BRA), 216 190.º - Julio Silva (BRA), 209