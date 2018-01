Título faz Guga subir no ranking Gustavo Kuerten chegou desacreditado a São Petersburgo, depois de uma seqüência de maus resultados. Mas, ao se tornar campeão do torneio russo, depois de derrotar o armênio Sargis Sargsian neste domingo (6/4 e 6/3), o tenista brasileiro saiu de lá com a confiança redobrada. "É bom estar de volta aos grandes momentos do tênis", festejou Guga, que conquistou o 19º título de sua carreira. Com premiação de US$ 1 milhão, São Petersburgo é o torneio de maior expressão que Guga conquistou desde a cirurgia no quadril, há quase dois anos. Tanto que somará 250 pontos no ranking mundial e deverá subir quatro posições na lista de entradas a ser divulgada nesta segunda-feira, passando para o 16º lugar. A festa de Guga começou ainda na quadra, com fortes abraços no técnico Larri Passos. "Esta é uma vitória que tenho de dedicar a meu treinador. Ele acreditou que poderia ganhar um grande torneio ainda este ano e me fez treinar, tanto na parte técnica como tática, e estou muito feliz por tudo isso ter acontecido novamente. Quero também dedicar este troféu a minha avó (Olga Schlosser), que fez aniversário esta semana", afirmou o tenista. Com esta conquista na Rússia, Guga passa a ser o quarto jogador em atividade que mais títulos conquistou. Ele está atrás apenas do norte-americano Andre Agassi, do russo Yevgeny Kafelnikov e do croata Goran Ivanisevic, sendo que os dois últimos já estão bem perto da aposentadoria. "Estou muito feliz em chegar ao final da temporada com mais um título", disse o brasileiro. "Este ano foi uma grande batalha e esta conquista chegou em boa hora." Mas não há muito tempo para comemorar. Guga embarca nesta segunda-feira mesmo para a França, onde disputará o Masters Series de Paris (a estréia, com data ainda indefinida, deve ser contra o norte-americano Mardy Fish). Assim, ele vai para seu último torneio em 2003 com a certeza de que pode ter uma temporada muito melhor no próximo ano.