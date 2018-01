Título motiva Guga para a Davis Um Gustavo Kuerten alegre, humilde e renovado desembarcou nesta segunda-feira no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, para o início dos treinos para a Copa Davis, contra o Canadá, que será disputada no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, a partir de sexta-feira. Afinal, Guga ainda comemora a conquista de seu primeiro título no ano, o Brasil Open, domingo, na Costa do Sauípe, na Bahia. "O tempo que fiquei sem ganhar fez com que valorizasse mais minhas vitórias. Aprendi a agradecer, bastante, de novo", disse Guga, se referindo ao difícil período de recuperação após a cirurgia no quadril, realizada em fevereiro. "Sem dúvida, estou na minha melhor fase. O físico está correspondendo e a conquista serviu para fazer esquecer tudo de negativo." De acordo com Guga, seu pensamento se volta agora para três objetivos: ganhar o confronto da Davis, participar de dois ou três torneios até o final do ano (o primeiro deve ser o ATP Tour de Lyon, que começa dia 7 de outubro) e voltar a ser o número um do tênis. No entanto, para voltar à liderar o ranking mundial (atualmente ocupa a 40ª posição), ele não escondeu que precisa começar 2003 com 100% de sua condição física. Sobre a Copa Davis, Guga se mostrou otimista quanto ao desempenho da equipe brasileira, formada ainda por Fernando Meligeni, Flávio Saretta e André Sá, na disputa contra os canadenses. Lembrou que o time passa por uma renovação e o capitão Ricardo Acioly terá várias opções na hora de escolher os dois tenistas e a dupla que representarão o País nos confrontos. "Nossa equipe tem várias combinações para fazer e tudo vai depender dos treinamentos e da escolha do Acioly", disse Guga, lembrando que a tendência é a de que a dupla com Sá seja mantida para a disputa. "Formamos uma ótima dupla em Sauípe, mas ainda é cedo para falar. Depois do primeiro dia de disputas é que vamos escolher a dupla e, se estivermos ganhando por 2 a 0, posso até não jogar", revelou ele, que começa a treinar nesta terça-feira no Rio.