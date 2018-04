Tomas Berdych anuncia venezuelano como seu novo treinador

O checo Tomas Berdych anunciou que Dani Vallverdú será o seu novo treinador, apenas algumas semanas após o venezuelano deixar de trabalhar com o britânico Andy Murray. Com a definição, confirmada pelo número 7 do mundo do tênis através das redes sociais, ele deixa de ser treinado pelo checo Tomas Krupa.

Ele também afirmou que seu novo preparador físico será Azuz Simcich. Berdych optou pela contratação do ex-assistente técnico de Murray após fracassar na tentativa de se unir ao colega checo Ivan Lendl. O número 7 do mundo se aproximou de Lendl após o dono de oito títulos dos torneios do Grand Slam terminar uma parceria de dois anos de sucesso com Murray no início desta temporada.

Aos 29 anos, Berdych já levou a República Checa a conquistar dois títulos da Copa Davis, mas ainda não conseguiu vencer um torneio do Grand Slam. Ele foi vice-campeão de Wimbledon em 2010 e tem o quinto lugar como sua melhor posição no ranking da ATP, alcançada no ano passado.

Em 2014, Berdych somou 55 vitórias e 22 derrotas, terminando no Top 10 do ranking pelo quinto ano consecutivo. O checo também conquistou os títulos dos Torneios de Roterdã e Estocolmo e foi eliminado na fase de grupos do ATP Finals.