Tomas Berdych elimina Andy Murray e vai à semifinal do Masters de Madri

MADRI - Atual vice-campeão do Masters 1000 de Madri, o checo Tomas Berdych fez valer seu retrospecto positivo no saibro espanhol nesta sexta-feira e despachou o escocês Andy Murray nas quartas de final. Um dos favoritos ao título, o tenista britânico foi derrotado em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

Em mais uma semifinal em Madri, o atual número seis do mundo terá pela frente o vencedor do confronto entre o suíço Stanislas Wawrinka e o francês Jo-Wilfried Tsonga. Eles se enfrentam ainda nesta sexta. Berdych busca disputar mais uma decisão na capital espanhola. Em 2012, foi derrotado por Roger Federer na briga pelo título.

Murray, por sua vez, sofreu sua segunda derrota no saibro nesta temporada. Ainda sem embalar no piso lento, o escocês vinha de um revés nas oitavas de final do Masters de Montecarlo. Eliminado em Madri, ele vai se consolar com a retomada da segunda posição do ranking da ATP, em razão da queda precoce de Federer na competição.

Apesar da vitória de Berdych em sets diretos, os dois tenistas fizeram um duelo equilibrado nesta sexta. Murray chegou a ter vantagem nas bolas vencedoras, com 34 a 33, mas cometeu mais erros não forçados - 34 a 33. Até o aproveitamento do saque foi semelhante. O britânico acertou 69% dos pontos quando colocou o primeiro serviço em quadra, Berdych, 68%.

A partida foi decidida principalmente no fundo de quadra. Mesmo mais incisivo, Berdych sofria com as deixadinhas do rival. E, assim, perdeu o saque no sétimo game. Contudo, devolveu a quebra logo na sequência. O checo manteve a consistência no tie-break e levou o set inicial.

Embalado, voltou a quebrar o saque do adversário no game inicial da segunda parcial. Murray conseguiu responder rapidamente, com nova quebra. Mas perdeu novamente o serviço no quinto game. Berdych, então, só precisou administrar a vantagem para confirmar a vitória em 2h02min.

Ainda nesta sexta, o espanhol Pablo Andujar derrotou o japonês Kei Nishikori, algoz de Roger Federer, por 6/3 e 7/5, e se credenciou para o duelo contra Rafael Nadal na outra semifinal da competição.