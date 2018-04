Tomas Berdych vence polonês de virada e avança no Masters de Madri

MADRI - O checo Tomas Berdych tomou um susto nesta quarta-feira, mas passou pelo polonês Jerzy Janowicz e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro. Em 2h15min de partida, o cabeça de chave número 6 do torneio venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/2.

Com o resultado, Berdych segue firme na busca de sua segunda final consecutiva em Madri, já que no ano passado ficou com o vice-campeonato após ser derrotado por Roger Federer. Ele também conseguiu sua segunda vitória em duas partidas diante de Janowicz. Os tenistas haviam se enfrentado uma única vez, também neste ano, em Marselha.

O checo ainda busca seu primeiro título na temporada. Ele tem como melhores resultados duas decisões: Marselha e Dubai. Nas oitavas de final em Madri, Berdych terá pela frente o vencedor do confronto entre o argentino Juan Monaco e o sul-africano Kevin Anderson.

No outro jogo da chave de simples já encerrado nesta quarta-feira, o japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 14, não teve maiores dificuldades para despachar o sérvio Viktor Troicki em dois sets: 7/5 e 6/2, em 1h31min de partida. Nas oitavas, no entanto, Nishikori terá uma tarefa complicada pela frente, já que pegará o número 2 do mundo, o suíço Roger Federer.