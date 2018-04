Tomic inicia defesa de título em Sidney com vitória Atual campeão do Torneio de Sydney, o australiano Bernard Tomic começou bem a defesa do seu título em casa. O número 52 do mundo estreou no ATP 250 com vitória sobre o espanhol Marcel Granollers, 36º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.