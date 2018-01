Bernard Tomic sobe três posições e entra no Top 20 da ATP

Após o fim de semana de disputa de Copa Davis, o ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira trouxe poucas alterações. Entre os 20 primeiros, aconteceu somente uma. O grande beneficiado foi o australiano Bernard Tomic, que subiu três posições e ocupa agora justamente a vigésima, com 1.575 pontos.

Tomic era a principal esperança da Austrália na semifinal da Copa Davis diante da Grã-Bretanha, no último fim de semana. A queda de seu país por 3 a 2, no entanto, não foi suficiente para impedir sua subida. Isso porque o tenista de 22 anos ganhou uma das duas partidas que fez e conquistou 65 pontos por isso, ultrapassando Dominic Thiem, Viktor Troicki e Roberto Bautista Agut.

Se Tomic subiu, as primeiras colocações do ranking seguem inalteradas. A ponta é de Novak Djokovic, com seus incríveis 16.145 pontos. O suíço Roger Federer vem na sequência, com 9.420. Andy Murray (8.800), Stan Wawrinka (6.005) e Tomas Berdych (5.050) completam os cinco primeiros.

Thomaz Bellucci também viu o Brasil cair diante da Croácia na repescagem do Grupo Mundial, mas sua vitória sobre Mate Delic foi suficiente para mantê-lo na 30.ª posição do ranking, com 1.235. Em má fase, João Souza, o "Feijão", segue em queda livre, perdeu mais nove colocações e agora é o 113.º, com 480 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 16.145 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.420

3º - Andy Murray (GBR), 8.800

4º - Stan Wawrinka (SUI), 6.005

5º - Tomas Berdych (RCH), 5.050

6º - Kei Nishikori (JAP), 5.015

7º - Rafael Nadal (ESP), 3.770

8º - David Ferrer (ESP), 3.695

9º - Milos Raonic (CAN), 2.790

10º - Gilles Simon (FRA), 2.560

11º - Richard Gasquet (FRA), 2.490

12º - Kevin Anderson (AFS), 2.430

13º - John Isner (EUA), 2.325

14º - Marin Cilic (CRO), 2.270

15º - David Goffin (BEL), 2.050

16º - Feliciano Lopez (ESP), 1.935

17º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.740

18º - Ivo Karlovic (CRO), 1.620

19º - Grigor Dimitrov (BUL), 1.600

20º - Bernard Tomic (AUS), 1.575

30º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.235

113º - João Souza (BRA), 480

149º - André Ghem (BRA), 363

167º - Rogério Dutra Silva (BRA), 310

173º - Guilherme Clezar (BRA), 293