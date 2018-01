Tommy Haas é campeão em Stuttgart O alemão Tommy Haas conquistou neste domingo o seu segundo título em duas semanas ao vencer o bielo-russo Max Mirnyi por 3 sets a 0, na final do Torneio de Stuttgart. Haas, campeão colocou fim à seqüência vencedora de Mirnyi com parciais de 6-2, 6-2 e 6-2. Campeão em Viena na semana passada, Haas está invicto há 10 partidas e já soma quatro títulos no anos - também foi campeão em Adelaide, na Austrália, e Long Island, nos Estados Unidos. ?Essa foi a minha vitória mais gratificante?, disse Haas, sobre o fato de ganhar o título jogando em casa. Haas ganhou US$ 434 mil pele título e com os pontos somados subiu para o sétimo lugar na Corrida dos Campeões. Se manter a posição poderá disputar o Master de Sydney, que reunirá os oito melhores para decidir quem é o melhor do ano. Max Mirnyi, apesar da derrota, tem muito a comemorar em Stuttgart. Ganhou um prêmio de US$ 288 mil e depois de disputar o qualificatório para entrar no torneio, venceu nomes de peso como Gustavo Kuerten, número 1 do mundo e campeão de Roland Garros, Goran Ivanisevic, vencedor em Wimbledon, e Pete Sampras. Sobre a derrota na final, o bielo-russo disse que não teve nenhum problema e enalteceu o adversário. ?Ele jogou melhor?.