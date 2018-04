Tommy Haas fará exames para comprovar se foi envenenado

O tenista alemão Tommy Haas se submeterá a um exame capilar e outro de sangue nos Estados Unidos para ver se há rastros de um suposto envenenamento durante o duelo pelas semifinais da Copa Davis, contra a Rússia, no final de setembro. A informação foi anunciada nesta quinta-feira pela imprensa do país e confirmada pela Federação Alemã de Tênis. Haas não jogou a segunda partida de simples da semifinal por problemas intestinais. Na quarta, o também alemão Alexander Waske assegurou que alguém envolvido com o esporte russo teria lhe dito que seu compatriota realmente tinha sido envenenado. O capitão alemão da Copa Davis, Patrick Kühnen, disse que por enquanto não há bases sólidas para falar sobre um eventual envenenamento, e que a federação não tem como avaliar a credibilidade do informante de Waske.