Tommy Haas vence croata em Montreal O alemão Tommy Haas venceu o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a zero, pela segunda rodada do Master Series de Montreal. Haas venceu por parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Pela mesma rodada, o francês Fabrice Santoro derrotou o alemão Nicolas Kiefer de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. O torneio ainda teve os seguintes resultados: Arnaud Clement (França) derrotou Max Mirnyi (Bielo-Rússia) por 2 sets a zero (parciais de 6/1 e 6/2); Jerome Golmard (França) venceu Thomas Johansson (Suécia) por 2 sets a zero (parciais de 6/4 e 6/3).