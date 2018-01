Tommy Haas vence fácil em Hamburgo O tenista alemão Tommy Haas passou fácil pelo seu compatriota Lars Burgsmueller, na sua estréia no Masters Series de Hamburgo, que distribui US$ 2,8 milhões em prêmios. Em apenas 1 hora e 10 minutos de jogo, Haas conseguiu um duplo 6/1 e passou para a segunda rodada do torneio. Em outros jogos desta terça-feira, o alemão Rainer Schuettler derrotou o croata Ivan Ljubicic por 3/6, 7/5 e 6/4, o sueco Thomas Johansson venceu o seu compatriota Jonas Bjorkman por 6/7 (2/7), 6/3 e 6/3, o espanhol Felix Mantilla ganhou do sueco Thomas Enqvist por 6/4 e 7/6 (7/5), o romeno Andrei Pavel eliminou o australiano Wayne Arthurs com um duplo 6/4 e o checo Jiri Novak passou pelo norte-americano James Blake por 7/6 (7/4) e 6/2.