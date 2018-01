Tommy Robredo é revelação espanhola Com 19 anos, Tommy Robredo, adversário de Guga nesta quinta-feira no Torneio de Stuttgart, é um dos maiores nomes da nova geração de tenistas espanhóis. Mantém o conhecido estilo da numerosa "armada" e, embora não tenha conquistado ainda um título na carreira, só este ano chegou a duas finais e outras duas semifinais, mostrando que a regularidade é uma de suas virtudes. Robredo jamais enfrentou Guga e em Stuttgart disse estar tranqüilo para enfrentar um adversário como o brasileiro e conhece bem, pelo fato de ambos serem contratados da agência Octagon. "Acho que vai ser uma grande experiência para mim", definiu Robredo . "Espero poder jogar solto, sem sentir responsabilidade, mas sei que o Guga está muito forte." Nascido em Hostalvic e morando em Barcelona, Robredo tem como melhores resultados as finais de Estoril (perdeu para Felix Mantilla) e de Casablanca (caiu diante de Guillermo Cañas). Esteve ainda nas semifinais de Chenai e, recentemente, de s´Hertogenbosch, torneio disputado em quadras de grama, o que revela sua intimidade com o tênis agressivo.