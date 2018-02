Torcedores sérvios e croatas se enfrentam em Melbourne Cerca de 150 torcedores sérvios e croatas se enfrentaram nesta segunda-feira, no complexo esportivo de Melbourne, onde é disputado o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2007. "A maioria era de sérvios, que foram expulsos do estádio quando tentavam provocar os croatas", informou um porta-voz da polícia local. Steve Wood, presidente da Federação Australiana de Tênis, declarou que não houve feridos nem detidos e elogiou a atuação rápida dos serviços de segurança do evento. Os torcedores sérvios já haviam sido notícia na semana passada, no Torneio de Sydney, onde vaiaram com intensidade a belga Kim Clijsters em sua partida contra a sérvia Jelena Jankovic. Na Austrália, e Melbourne em particular, há grandes comunidades croata e sérvia que, no passado, já se enfrentaram por ocasião de partidas de futebol.