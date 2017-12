Torcicolo volta a atrapalhar Guga Complicou-se ainda mais a situação de Gustavo Kuerten. O que parecia ser um simples torcicolo, agora é um problema que vai impedi-lo de disputar o ATP Tour de New Heaven (EUA), na próxima semana. Guga mantém o plano de jogar o US Open, a partir do dia 29, mas vai para a quadra dura sem ter jogado um torneio sequer neste superfície há quase um ano. O pior de tudo é que o tenista entrou num ciclo bastante delicado. É quase como a história do cobertor curto. Se protege o corpo, os pés ficam para fora, ou seja, se intensifica os treinamentos, acaba se lesionando e se não treina forte, não readquire o melhor nível técnico. "Ainda não estou totalmente recuperado dessa inflamação, que acaba gerando as dores no pescoço, e achei melhor não jogar em New Haven e me recuperar bem fisicamente, que é a minha prioridade", disse Guga. "Estava animado para jogar lá, treinando bem esses dias em São Paulo, mas preferi me preparar melhor para o US Open, que é um Grand Slam. Tenho de ter paciência, é mais um obstáculo que preciso superar". O seu médico, Rogério Teixeira, avaliou que a inflamação na vértebra, diagnosticada há duas semanas, não regrediu como esperava, levando a uma reavaliação. "A inflamação não regrediu totalmente e, apesar dele estar treinando bem, ainda não está 100% pronto para competir". Um fator preocupante é que Guga já vai completar quase um ano de cirurgia e não vem mostrando grandes progressos. Não consegue treinar, nem jogar. Sem o jogador apresentar boas condições, nem mesmo o técnico Hernan Gumy consegue impor seu ritmo de recuperação. O tenista tem hoje uma equipe numerosa, mas a verdade é que Guga não vê perspectivas para um futuro próximo. Vai disputar o US Open, mas sabe que terá dificuldades para suportar um jogo em alto nível em melhor de cinco sets. Depois, joga apenas a Copa Davis, de 23 a 25 de setembro, diante do Uruguai, em Montevidéu, e não tem mais nenhum torneio marcado em seu calendário. No quali - Animado, Flávio Saretta viaja neste sábado para os Estados Unidos e na próxima semana disputa o qualifying do US Open. O torneio - embora não defina um campeão, pois define apenas as últimas vagas da chave principal - é milionário, com premiação superior a vários ATP Tours.