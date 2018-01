Torcida inglesa aposta em Henman Para quem gosta de um bom tênis, a rodada desta quarta-feira em Wimbledon reserva muitas emoções, na definição dos semifinalistas do torneio masculino. O britânico Tim Henman foi o último a garantir classificação para as quartas-de-final, depois de vencer o norte-americano Todd Martin, em partida que havia sido suspensa na segunda-feira, por 6/7 (7/3), 7/6 (7/5), 4/6, 6/3 e 6/2. Como preferido da torcida, o inglês Henman desafia nesta quarta-feira o suíço Roger Federer, que colocou um fim na era Pete Sampras em Wimbledon. O duelo mais esperado, porém, terá o russo Marat Safin diante do croata Goran Ivanisevic. Na parte de baixo da chave, o sueco Thomas Enqvist joga com o australiano Patrick Rafter e Andre Agassi enfrenta o francês Nicolas Escude.