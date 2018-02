Torcida salva Henman em Wimbledon Não fosse pela torcida, possivelmente o ídolo local Tim Henman estaria agora voltando para casa amargando uma derrota. Mas, com incentivo do público, que comprou seus ingressos à última hora, permitindo uma atmosfera bem mais popular no All En gland Club, o tenista inglês conseguiu se superar. E mesmo sem jamais ter dominado o adversário venceu o marroquino Hicham Arazi por 7/6 (8/6), 6/4, 3/6 e 6/2. Na próxima rodada, Henman vai precisar muito mais do que um "carnaval" na quadra para voltar a vencer. Seu adversário será o australiano Mark Philippoussis, sempre um favorito nas quadras de grama, e que neste domingo eliminou o chileno Fernando Gonzale z por 6/4, 6/1, 6/7 (7/4) e 7/5. Em outros jogos, Sjeng Schalken ganhou de Thomas Enquvist por 5/7, 6/2, 3/6, 7/6 (10/8) e 6/2; Alexander Popp de Keneth Carlsen por 7/5, 6/4 e 6/4; e Joachim Johansson de Jonas Bjorkman por 6/7 (10/8), 7/6 (7/5), 7/6 (8/6) e 6/3. No feminino, Amelie Mauresmo caminha tranqüila para as finais, depois de derrotar a eslovaca Ludmila Cervanova por 6/1 e 6/4.