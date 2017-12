Torcida vive drama para ver Guga O sonho de a torcida brasileira em ver Gustavo Kuerten em ação no US Open pode transformar-se num pesadelo com um simples aviso: "sold out", ou seja, ingressos esgostados. Na partida desta sexta-feira, por exemplo, muita gente bateu com o nariz na porta de Flushing Meadows. Como o jogo de Guga foi para a quadra Louis Amstrong, o estádio número 2, qualquer tipo de entrada garantia o acesso. Assim, às 11 horas da manhã já não era mais possível conseguir comprar um ingresso nem mesmo nas mãos de cambistas, que só costumam ter em mãos o tíquetes para o estádio Arthur Ashe, os mais caros. As entradas chamadas de "ground", ou seja, acesso ao parque de Flushing Meadows, que serviam para o jogo de Guga x Kristian Pless, são vendidas apenas no mesmo dia. É impossível comprá-las com antecedência ou mesmo fazer reserva. O preço é de US$ 42 e só mesmo quem chegou muito cedo conseguiu comprá-las. Assistir a um jogo de Guga transformou-se numa verdadeira aventura para uma grande legião de brasileiros que está em Nova York. No US Open, tudo fica bem mais complicado para quem não tem o carnê de ingressos completos. Acontece que os jogos podem serr ealizados em duas sessões, a diurna e a noturna, com bilheterias diferentes. O agravante é que somente à noite na véspera de um jogo é divulgado o horário e o local da partida. A programação para o duelo Guga x Pless só foi conhecida na quinta-feira, por volta das 19 horas. A torcida vai ser informada apenas no dia seguinte pela manhã com os jornais, ou tarde da noite no site oficial do torneio. Estas informações marcam apenas o início da aventura. Da cidade de Nova York, Manhattan, para Flushing Meadows é uma viagem. De metrô são cerca de 50 minutos; de ônibus pode ser muito mais, dependendo do trânsito; e de táxi não sai por menos de US$ 30. Quem teve a sorte de conseguir comprar um ingresso do dia - ground - ainda passou por novos percauços. Mais de 30 mil pessoas estavam na sessão diurna desta sexta-feira. O estádio Louis Amstrong tem capacidade para quase dez mil pessoas. E horas antes do jogo do Guga já estava lotado, com a partida do australiano Lleyton Hewitt diante do norte-americano James Blake. Muitos brasileiros ficaram horas e horas sob o forte sol do verão novaiorquino, a espera de realizar, enfim, o sonho de ver Guga em ação no US Open.