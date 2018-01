Torneio da Basiléia terá final argentina O Torneio da Basiléia, na Suíça, terá uma final argentina. Neste domingo, Guillermo Coria e David Nalbandian disputam o título da competição que distribui cerca de US$ 1 milhão em prêmios. Nas semifinais, Coria ganhou do croata Ivan Ljubicic com um duplo 6/4. E Nalbandian derrotou o cabeça-de-chave número 1 do torneio, o norte-americano Andy Roddick, também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5.