Torneio de Dubai tem dois tenistas pegos em exame antidoping

De acordo com a ITF, Kozlova, de 21 anos, testou positivo para o estimulante dimetilbutilamina. A ucraniana alegou que a substância entrou no seu organismo a partir de um suplemento alimentar receitado por um médico. A ITF aceitou a alegação e impôs a ela pena mínima de seis meses.

Assim, Kozlova, que furou o qualifying em Miami e Indian Wells, perde os resultados conquistados a partir de 16 de fevereiro. Ela pode voltar a jogar a partir da meia noite do dia 15 de agosto. A ucraniana também tem que devolver o dinheiro ganho desde o doping - mais de US$ 40 mil.

Já Hamad Abbas Janahi sequer aparece no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Atleta dos Emirados Árabes Unidos, ele foi convidado para o quali de Dubai e levou uma "bicicleta" (duplo 6/0) logo na estreia. Abbas Janahi também testou positivo para dimetilbutilamina e foi suspenso por dois anos. Desde 2006, ele é figurinha carimbada no time dos Emirados Árabes na Copa Davis, com histórico de 30 vitórias e 25 derrotas, sempre pela terceira ou pela quarta divisão do Zona Ásia/Oceania.