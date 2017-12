Torneio de Houston: o mais valioso Com um jogo entre campeões, Roger Federer - vencedor do Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open - contra Gaston Gaudio - ganhador em Roland Garros - começa nesta segunda feira em Houston, o Masters Cup, que pode ser considerado o mais lucrativo torneio do planeta. A ATP, com força de regulamentos próprios, supervalorizou esta competição, que passou a ter atrativos até mais interessantes do que um Grand Slam, não só nos milionários prêmios em dólares, mas especialmente na maneira como atribui os pontos no ranking. Para ter um evento forte em suas mãos, a ATP usou de artimanhas. Ao criar a "Corrida dos Campeões", em 2000, a entidade rasgou o livro de regras do tênis e jogou no lixo. A intenção era de privilegiar os líderes do ranking. Por isso, quem joga o Masters Cup tem vantagens incríveis. A mais importante delas é a de acumular pontos em 19 torneios, enquanto todos os outros só podem somar 18. Só para se ter uma idéia desse privilégio, os 750 pontos ganhos por Federer, no título do ano passado, podem ser considerados até mais valiosos do que os mil conquistados por um tenista quando vence um Grand Slam. É que o campeão do Masters Cup fica 750 pontos à frente de qualquer tenista que não tenha ido a competição. Acumula assim, um resultado a mais, o 19.º,enquanto os outros só podem somar 18. Este é o motivo de tamanho interesse pelos jogadores neste evento. A prova é que Federer não hesitou em se resguardar nas últimas semanas para estar em Houston. Embora tenha sido comentado que o tenista suíço não fosse jogar nos Estados Unidos, por causa do clima hóstil do ano passado, provocado pelo organizador texano, que irritou os tenistas do fora dos EUA, o número 1 do mundo não iria jamais abrir mão de tamanha vantagem, por uma razão tão irrelevante como antipatia dos promotores. A verdade é que o Masters dá prêmios atrativos e ninguém quer perder. Uma vitória no round-robin - a primeira fase em que os quatro jogadores de cada um dos dois grupos se enfrentam - vale US$ 120 mil e cem pontos no ranking. Em apenas um jogo pode se ganhar mais do que um torneio inteiro. O campeão - se levar o título de forma invicta - embolsará US$ 1,520 milhão e 750 pontos no ranking. Os jogos do Masters serão transmitidos ao vivo para o Brasil pela SportV. No primeiro horário, às 17 horas (Brasília), Federer x Gaudio e a seguir, às 23 horas, Andy Roddick x Tim Henman.