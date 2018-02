Torneio de Maiorca será em Valencia Um conselho de diretores da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou, nesta segunda-feira, que o tradicional torneio de tênis de Maiorca será disputado a partir de agora em Valencia. A primeira edição, que contará com 32 jogadores na chave principal, será disputada de 28 de abril a 4 de maio, com a distribuição de US$ 375 mil. Desta forma, a Espanha mantém seu terceiro torneio de Masters Series, incluindo Madri e Conde de Godó, em Barcelona. "É uma grande alegria poder confirmar este evento em nossa cidade?, afirmou Miguel Maeso, novo diretor do torneio, que ainda desconhece quais jogadores estarão presentes. A lista será divulgada na próxima segunda-feira. A decisão foi tomada no sábado, em Miami, nos Estados Unidos, por um conselho formado por três representantes de jogadores e três diretores de torneios.