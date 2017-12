Torneio de San Diego tem final belga As tenistas belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne venceram suas partidas e decidem neste domingo a final do torneio de San Diego, nos Estados Unidos. Clijsters derrotou neste sábado a norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, e Henin Hardenne eliminou a russa Svetlana Kuznetsova por 6/1 e 6/3. As duas belgas se enfrentaram na final de Roland Garros deste ano. Henin-Hardenne venceu fácil Clisjsters por 2 a 0. Foi a primeira vez na história do torneio francês que uma belga sagrou-se campeã.