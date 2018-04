Torneio de tênis da Olimpíada não terá mais o 'set longo' A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) publicou nesta quinta-feira os detalhes do regulamento do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos do Rio. E a principal novidade é o fim do chamado "set longo", que determinava que o último set de uma partida só acabasse quando um tenista abrisse dois pontos de vantagem sobre o rival, a partir de seis.