Torneio de Wimbledon sofre nova baixa O tenista espanhol Alex Corretja não vai mais disputar o torneio de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, em Londres. Segundo o diretor geral do torneio, Alan Mills, o tenista disse estar com uma lesão no pé e que dificilmente se recuperaria a tempo de participar do torneio. Desta forma, nenhum dos dois finalistas em Roland Garros vão jogar em Wimbledon. Há pouco mais de uma semana, Gustavo Kuerten anunciou que não iria disputar o tradicional torneio londrino por estar cansado. Na verdade, a ausência do brasileiro foi uma retaliação. A organização do torneio não leva em conta o ranking da ATP para a definição dos cabeças-de-chave. Além de Guga e Corretja, não vão jogar o torneio de Wimbledon, o holandês Richard Krajicek e o australiano Mark Philippoussis . Todos eles, por contusão. Além disso, a presença de Anna Kournikova ainda não foi confirmada. A tenista russa se recupera de uma contusão no pé. Mulheres - A tenista norte-americana Monica Seles - oitava colocada no ranking mundial da WTA -, a russa Anna Kournikova (10ª colocada) e a francesa Mary Pierce confirmaram nesta segunda-feira que também não irão participar do Torneio de Wimbledon em razão de contusão.