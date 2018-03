Torneio em Campos dá vez às tenistas Enquanto no masculino se fala de Guga e do sucesso de André Sá nas quadra de grama de Wimbledon, as garotas do País se esforçam praticamente sozinhas, tentando chegar aos melhores lugares do mundo. O primeiro grande torneio feito para elas no Brasil este ano será disputado a partir de sábado em Campos do Jordão, com premiação de US$ 25 mil mais hospedagem. Para tentar uma chance, 31 brasileiras se inscreveram para o qualificatório do Credicard/MasterCard Tennis Cup, que será disputado em quadra rápida no Campos do Jordão Tênis Clube. Haverá também uma competição masculina, com US$ 75 mil em premiação. A Argentina terá nove competidoras nas qualificatórias e seis já garantidas na chave. O país vizinho tem duas tenistas entre as 100 do mundo ? Paola Suarez, 30ª, e Clarisa Fernandez, 38ª. A melhor brasileira é a paulista Carla Tiene, 256ª do ranking. A chave terá 32 jogadoras, é válida pela WTA (Associação de Tênis Feminino) e dará 22 pontos à campeã.