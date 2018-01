Torneio no Guarujá dará vaga no Brasil Open Os tenistas brasileiros terão uma nova chance de ganhar vaga na chave principal do principal torneio do País, o Brasil Open, a ser disputado em 23 a 28 de fevereiro, na Costa do Sauípe. A partir desta segunda feira, a Octagon Koch Tavares, organizadora do evento, realiza o segundo classificatório nacional, no Casa Grande Hotel, no Guarujá, torneio que dará ao campeão um lugar direto na chave do ATP Tour do Brasil. Como a chance de passar um classificatório nacional pode ser bem maior do que disputar o qualifying oficial do torneio, já no Sauípe, alguns dos principais jogadores brasileiros e outros juvenis de talento estarão jogando no Guarujá a partir de segunda-feira. Estão na briga pela vaga tenistas como Ricardo Mello, Franco Ferreiro, Júlio Silva, Alexandre Simoni e juvenis com o potencial de Alexandre Bonato e Leonardo Kirche.