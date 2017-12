Torneio nos EUA deve alterar ranking A lista de ranking divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) aparece esta semana sem muitas mudanças. Gustavo Kuerten manteve a posição de número 1 do mundo, com 340 pontos à frente de Andre Agassi. O tenista norte-americano, porém, ainda lidera a corrida dos campeões com 610 pontos, contra 570 do brasileiro. Esta semana, em Cincinnati, muitas mudanças podem acontecer.