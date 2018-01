Torneio terá semifinal argentina O tenista argentino Gaston Gaudio venceu Guillermo Coria por 6/3 e 7/6 (8/6), em partida que terminou na madrugada deste sábado, e garantiu classificação para a semifinal do torneio de Buenos Aires. Gaudio vai enfrentar na semifinal, o seu compatriota José Acasuso, que na partida anterior bateu Franco Squillari. Acasuso venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. Na outra semifinal do torneio argentino, o brasileiro Gustavo Kuerten vai enfrentar o espanhol Fernando Vicente. Se vencer, garantindo vaga na final, Guga estará de volta ao topo do ranking.