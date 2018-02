Treinador diz que Hewitt pode conquistar o Aberto da Austrália

Tony Roche, que treinou o número 1 do mundo, Roger Federer, assim como o australiano Lleyton Hewitt, acredita que o tenista australiano, que passou em branco na temporada passada, tem tudo para dar uma reviravolta no começo do circuito da ATP, especificamente no ATP de Sydney, que serve de preparação para o Aberto da Austrália. "Você está lidando com um jogador diferenciado, que tem a experiência necessária para voltar a vencer os principais tenistas do mundo", disse Roche. Atualmente como número 21 do ranking da ATP, Hewitt não vence um Grand Slam desde 2002, quando conquistou Wimbledon. Depois, chegou à final do Aberto da Austrália em 2005, mas perdeu para o russo Marat Safin. "Ele já conquistou Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos [em 2001]. Isto demonstra grande capacidade e talento. Eu sei que ele quer vencer o Aberto da Austrália", disse Roche, que completou. "Já faz tempo que um australiano ganhou aqui [Aberto da Austrália]. Eu estou certo de que o público irá apoiá-lo em todas as partidas.