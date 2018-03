Três argentinos avançam em Hamburgo Três tenistas argentinos - Gaston Gaudio, Mariano Zabaleta e Guillermo Coria - avançaram nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Gaudio teve muita dificuldade, mas conseguiu reagir e venceu o espanhol David Sánchez por dois sets a um: 6-7 (8), 6-3 e 6-1. Gaudio vai enfrentar agora o vencedor do confronto entre os espanhóis Carlos Moyá e Rafael Nadal, que jogam ainda nesta quarta. Cabeça-de-chave número 12, Coria venceu o finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4. Na próxima fase, Coria vai enfrentar o russo Mijaíl Youzhny, que eliminou o eslovaco Karol Beck com parciais de 6-7 (7), 6-4 e 6-2. Zabaleta, por sua vez, derrotou o espanhol Tommy Robredo, também em três sets, de virada: 3-6, 6-3 e 6-1. Nas oitavas, vai enfrentar o vencedor do confronto entre o seu compatriota Agustín Calleri e o norte americano Andy Roddick.