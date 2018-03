Três brasileiras nas 4.ªs em Campos O tênis feminino brasileiro garantiu três jogadoras nas quartas-de-final do torneio de Campos do Jordão, com US$ 15 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial. Assim, nesta sexta-feira, Nanda Alves, Carla Tiene e Letícia Sobral buscam vaga nas semifinais da competição. Nanda Alves derrotou a também brasileira Jennifer Widjaja por 6/3 e 6/4, enquanto Carla Tiene superou a alemã Annete Kolb por 6/2 e 6/4. Sobral já havia garantido a classificação no dia anterior. Amanhã, Alvez enfrenta a turca Ipek Senoglu, Tiene joga com a protuguesa Frederica Piedade e Sobral com a argentina Erica Krauth. Em Stuttgart, o gaúcho Thomas Behrend, que joga pela Alemanha, depois de ter eliminado Carlos Moya, avançou mais uma rodada ao eliminar o bielo-russo Max Mirnyi por 6/4 e 6/4.