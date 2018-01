Três brasileiros avançam em São Paulo O tênis brasileiro está com boas chances de chegar à final do Aberto do São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Fernando Meligeni, Flávio Saretta e Ricardo Mello já garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio e entram em quadra nesta sexta-feira com boas condições de novas vitórias. Campeão do torneio em 2000, Flávio Saretta abre a rodada desta sexta-feira diante do argentino Carlos Berlocq. Logo depois, Meligeni entra em quadra para enfrentar outro argentino, Andres Dellatorre -ambos os jogos com transmissão ao vivo pela SporTV. E, encerrando o dia, Ricardo Mello joga com o peruano Ivan Miranda. Com 31 anos, Meligeni mostrou que continua merecendo grande respeito dos adversários. Diante de um rival 12 anos mais novo, o argentino Ignacio Gonzalez, ele precisou lutar por quase três horas para garantir a classificação para as quartas-de-final, fazendo 2 sets a 1, parciais de 6/7 (8/6), 7/6 (7/4) e 6/2. "Foi um jogo bem mais difícil do que eu esperava", admitiu Meligeni, o cabeça-de-chave número 1 do torneio. "Lutei por quase três horas, mas quando vi que ele (Gonzalez) abriu a guarda, aproveitei para garantir a vitória, com muita perseverança e boa atitude dentro da quadra." Também sentindo os efeitos de falta de ritmo, depois de três semanas só de treinamentos ao lado de Meligeni, Flávio Saretta conseguiu impor seu jogo e derrotou o romeno Razvan Sabau por 6/4 e 6/2. Já Ricardo Mello ganhou do argentino Ignacio Hergoyen por 7/6 (8/6) e 6/3. Nos outros jogos do dia, Edgardo Massa (ARG) ganhou de Diego Moyano (PER) por 6/4 e 7/6 (7/3), Sergio Roitman (ARG) derrotou Júlio Silva (BRA) por 6/7 (8/6), 7/6 (7/4) e 6/4, Andres Dellatorre (ARG) venceu Hermes Gamonal (ARG) por 6/4 e 6/3, Ivan Miranda (PER) superou Frederico Browne (ARG) por 7/6 (7/2) e 7/6 (7/0) e Carlos Berlocq (ARG) passou por Sebastien Prieto (ARG) por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).