Três brasileiros jogam no Visa Open Três brasileiros tentam nesta quinta-feira chegar às quartas-de-final do Visa Tennis Open, torneio de US$ 75 mil que está sendo disputado no Clube Paineiras do Morumby. O gaúcho Marcos Daniel abre rodada da quadra central, às 12h, enfrentando o peruano Luis Horna. Outro gaúcho, Francisco Costa, joga no mesmo horário, contra o argentino Juan-Pablo Guzman, na quadra 5. Já o paulista Júlia Silva pega o peruano Ivan Miranda, às 18h. Na quarta-feira, Alexandre Simoni e André Sá foram eliminados.