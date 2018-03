Três favoritos são eliminados em Dubai O dia não poderia ter sido pior para alguns favoritos no Torneio de Dubai. Três deles caíram, nesta segunda-feira, em partidas válidas pela primeira rodada. Terceiro cabeça-de-chave, o alemão Rainner Schuttler perdeu para o seu compatriota Philipp Kohlschreiber por dois sets a um, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4. Kohlschreiber, de apenas 20 anos, ocupa o 164º lugar no ranking mundial e veio do torneio classificatório. Cabeça-de-chave número 5, o australiano Mark Philippoussis não teve chances e perdeu por dois sets a zero para o belga Olivier Rochus. As parciais foram de 6-2 e 7-6 (8). Outro favorito que vai para casa mais cedo é o britânico Tim Henman. Sexto cabeça-de-chave, ele perdeu para o checo Tomas Zib - número 149 do mundo. As parciais foram de 6-4, 3-6 e 7-6 (4).