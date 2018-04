Três franceses avançam para semifinais no ATP de Metz

Monfils, principal cabeça-de-chave do torneio, contou com a desistência do sérvio Janko Tipsarevic para avançar. O francês vencia por 1 set a 0 (6/1) e tinha 4/2 no segundo quando o rival desistiu da partida.

O adversário de Monfils na próxima fase será Richard Gasquet, que voltou a jogar bem após o afastamento por consumo de cocaína. Ele venceu o austríaco Philipp Petzschner por 2 sets a 1, com 6/7 (2/7), 6/1 e 6/3, para alcançar sua quarta semifinal na temporada, a primeira desde que foi flagrado no antidoping.

Do outro lado da chave, o francês que brilhou foi Paul Henri Mathieu. Ele superou o alemão Andreas Beck em três sets, com 6/2, 3/6 e 6/3 com direito a uma grande exibição nos saques. Além dos 18 aces, Mathieu ganhou 82% dos pontos em que jogou com o primeiro serviço.

O único tenista estrangeiro nas semifinais será o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça-de-chave número 2. Ele precisou de apenas 53 minutos para superar o russo Evgeny Korolev, com parciais de 6/1 e 6/3.