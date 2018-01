Três russas nas semifinais de Catar Três tenistas russas garantiram nesta sexta-feira vaga nas semifinais do Torneio do Catar, que está sendo disputado em Doha. A primeira a se classificar foi Anastasia Myskina, que derrotou sua compatriota Dinara Safina por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 7-5. Em seguida, Elena Likhovtseva venceu a búlgara Magdalena Maleeva também em dois sets (6-4 e 6-2) e por fim, Lina Krasnoroutskaya, que foi beneficiada pela desistência da espanhola Conchita Martínez. Krasnoroutskaya venceu o primeiro set por 7-6 e vencia o segundo por 4 games a 0 quando Conchita abandonou alegando contusão. A única exceção ficou por conta da austríaca Patricia Wartusch, que venceu a australiana Nicolle Pratt, de virada, por 2 sets a 1: 0-6, 6-2 e 6-4. Na semifinal, Krasnoroutskaya enfrenta Likhovtseva e Myskina pega Patrícia Wartusch.