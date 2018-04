Tribunal marca julgamento de pai de Tomic para outubro Um tribunal de Madrid confirmou o adiamento do julgamento do pai e treinador do tenista australiano Bernard Tomic porque a vítima de uma suposta agressão não tem condições de estar presente na audiência. O tenista francês Thomas Drouet disse que ficou com o nariz quebrado e precisou usar temporariamente uma proteção no pescoço.