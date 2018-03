Tricampeão de Roland Garros, Guga se despede do tênis

Domingo em Roland Garros. Com um uniforme azul e amarelo, Gustavo Kuerten emocionou o público de Paris. Desta vez, porém, foi ao se despedir do circuito profissional de tênis. O melhor tenista brasileiro da história foi derrotado pelo francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/2) e agora é um aposentado. Veja também: Guga: o adeus de um ídolo do tênis brasileiro e mundial Imagens da despedida de Guga em Roland Garros Após a partida da primeira rodada do Aberto da França, Guga chorou muito encobrindo o rosto com uma toalha e foi aplaudido de pé pela torcida que gritava seu nome. O tenista ainda foi homenageado com um troféu. "Quero agradecer a torcida de todos aqui e, principalmente da minha família", disse um emocionado Guga após a partida. "Ganhei três vezes aqui e deixar de competir vai deixar um grande vazio na minha vida", disse Guga. Aos 31 anos, Guga disputou sua última partida no palco que o consagrou. Em 1997, então com 20 anos, ele surpreendeu a todos com a conquista do título de Roland Garros. Vestindo uma roupa colorida, azul a amarela, repetida neste domingo, ele derrotou na final o bicampeão Sergi Bruguera. Desde então, foram mais dois títulos do Grand Slam francês e muitos outros, o que o deixou como líder do ranking mundial, algo inédito para o tênis brasileiro. O ritmo do catarinense foi diminuindo com uma dor persistente no quadril. Foram duas cirurgias, em 2002 e 2004, e ele jamais voltou a jogar como antes. Em janeiro deste ano, ele anunciou que disputaria os últimos torneios da carreira neste semestre. E escolheu seu lugar preferido para se despedir. Ficha técnica: Data de nascimento: 10/9/1976. Local de nascimento: Florianópolis (BRA) Residência: Florianópolis (BRA) Altura: 1m90 Peso: 83 kg Empunhadura: destro Profissional desde: 1995 Histórico em simples: Vitórias - 358 Derrotas - 194 Histórico em duplas: Vitórias - 108 Derrotas - 94 Premiação na carreira: US$ 14,779,188 Títulos em simples (20): 1997 -- Roland Garros (FRA); 1998 -- Stuttgart outdoor (ALE) e Mallorca (ESP); 1999 -- Masters Series de Monte Carlo (MCO), Masters Series de Roma (ITA); 2000 -- Santiago (CHI), Masters Series de Hamburgo (ALE), Roland Garros (FRA), Indianapolis (EUA) e Masters Cup (Lisboa-POR); 2001 -- Buenos Aires (ARG), Acapulco (MEX), Masters Series de Monte Carlo (MCO), Roland Garros (FRA), Stuttgart (ALE) e Masters Series de Cincinnati (EUA) 2002 -- Brasil Open (BRA) 2003 -- Auckland (NZL) e São Petersburgo (RUS) 2004 -- Brasil Open (BRA) Títulos em duplas (8): 1996 -- Santiago, com Fernando Meligeni (BRA) 1997 -- Estoril (POR), Bolonha (ITA) e Stuttgart outdoor (ALE), todos com Fernando Meligeni (BRA). 1998 -- Gstaad (SUI), com Fernando Meligeni (BRA). 1999 -- Adelaide (AUS), com Nicolas Lapentti (EQU). 2000 -- Santiago (CHI), com Antonio Prieto (BRA). 2001 -- Acapulco (MEX), com Donald Johnson (EUA). Posição no Ranking de Entradas ao final de cada ano: 1995 - 188.º lugar 1996 - 88.º lugar 1997 - 14.º lugar 1998 - 13.º lugar 1999 - 4.º lugar 2000 - 1.º lugar 2001 - 2.º lugar 2002 - 37.º lugar 2003 - 16.º lugar 2004 - 40.º lugar 2005 - 291.º lugar 2006 - 1078.º lugar 2007 - 680.º lugar.