Triste por derrota, Bellucci exalta atuação contra Novak Djokovic

O brasileiro Thomaz Bellucci teve pela frente nesta quinta-feira, pelo Masters 1000 de Roma, nada menos que o líder do ranking mundial. Diante de Novak Djokovic, o número 68 do mundo jogou bem, saiu na frente, mas não resistiu. No fim, a vitória ficou mesmo com o sérvio, que fez 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3.

"Estou triste por ter perdido, apesar de achar que fiz um bom jogo hoje. Foi bom para sentir minha evolução e como estou jogando contra os melhores do mundo", declarou após a partida. "Fiz um bom primeiro set. Talvez, se no começo do segundo set eu tivesse conseguido manter o meu saque para colocar pressão nele, o jogo poderia ter ido para o meu lado."

Apesar da derrota, Bellucci deixou uma boa impressão nas últimas partidas, inclusive tendo vencido quatro vezes em Roma (entre qualifying e chave principal). O bom retrospecto recente mostrou que o brasileiro está pronto para a disputa de Roland Garros, que começa em Paris no próximo dia 24.

"Venho jogando muito bem nessa gira europeia, evoluindo bastante, principalmente nos últimos torneios. A meta é chegar bem em Roland Garros. Já senti um avanço muito grande aqui na Europa. Agora, é olhar para frente para o próximo torneio, porque tem muita coisa boa para acontecer", comentou.