Troicki vence, e Querrey é eliminado no ATP de Sydney Os dois tenistas de melhor ranking que entraram em quadra nesta terça-feira, no ATP de Sydney, tiveram destinos bem diferentes. Enquanto o sérvio Viktor Troicki, número 29 do mundo, conseguiu avançar para as oitavas de final, o norte-americano Sam Querrey, 25º, foi eliminado logo na estreia.