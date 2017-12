Tsonga atropela alemão em 45 minutos e será próximo rival de Berdych em Doha

O francês Jo-Wilfried Tsonga não tomou conhecimento do alemão Dustin Brown no último jogo encerrado nesta quarta-feira no Torneio de Doha. Quinto cabeça de chave do ATP 250 realizado no Catar, o atual 12º colocado do ranking mundial precisou de apenas 45 minutos em quadra para arrasar o adversário, hoje 72º tenista do planeta, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Desta forma, Tsonga se credenciou para travar um interessante duelo com o checo Tomas Berdych, terceiro pré-classificado, pelas quartas de final. Horas mais cedo, o décimo colocado da ATP teve dificuldades, mas derrotou o seu compatriota Jiri Vesely por 2 sets a 1 para se garantir na próxima fase da competição.

Esse foi o primeiro duelo de Tsonga com Brown, que acabou sendo amplamente dominado pelo seu adversário. Além de confirmar todos os seus saques sem oferecer chances de quebra, o francês converteu quatro de sete break points para definir o seu triunfo de forma rápida nesta quarta. Eficiente na saque, Tsonga acumulou 12 aces e ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Assim, o francês garantiu de forma tranquila a sua participação naquele que será o seu 11º duelo com Berdych, que levou a melhor em sete dos dez disputados até aqui. Os dois últimos aconteceram em Paris, em 2015, quando o francês eliminou o checo nas oitavas de final de Roland Garros, antes de Berdych dar o troco com uma vitória no Masters 1000 realizado na capital francesa.